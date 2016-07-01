Шахматы на sfd-chess.ru - все о шахматах

Обзор шахматных событий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Положения о проведении турниров, анонсы и результаты встреч. Рейтинг-лист ФИДЕ. Игра в шахматы онлайн с компьютером.

London Chess Classic 2016

Сегодня, 9 декабря в Лондоне стартует традиционный турнир London Chess Classic — заключительный этап Grand Chess Tour 2016.


Кубок России по шахматам

Кубок России 2016 года по шахматам

С 4 по 13 декабря в Ханты-Мансийске проходит финала Кубка России среди мужчин и среди женщин. В мужском турнире принимают участие шестнадцать шахматистов, а в женском восемь.




Михаил Таль

Мемориал Таля 2016

25 сентября в Москве стартовал 10-ый по счету турнир памяти восьмого чемпиона мира по шахматам — Михаила Таля.


Онлайн трансляция шахматной олимпиады в Баку

Шахматная олимпиада в Баку 2016

С 1 по 14 сентября 2016 года в Баку пройдет 42-ая Всемирная шахматная олимпиада, в которой примут участие 182 команды из 176 стран мира.


В Биле проводится традиционный фестиваль

Традиционный фестиваль в Биле

С 23 июля по 3 августа в Биле проходит 49-й по счету традиционный фестиваль, состоящий из нескольких шахматных соревнований.



Турнир Большого Шлема в Бильбао 2016

Турнир Большого Шлема в Бильбао

C 13 по 23 июля в Бильбао проходит финальный турнир “Большой шлем” – Bilbao Final Masters 2016.
В два круга сыграют шестеро супер-гроссмейстеров…


супертурнир Sparkassen Chess Meeting

Cупертурнир Sparkassen Chess Meeting

9 июля в Дортмунде стартует традиционный супер-турнир Sparkassen Chess Meeting. Российскую Федерацию на турнире будут представлять Владимир Крамник и Евгений Наер.

Супертурнир в Даньчжоу

Cупертурнир в Даньчжоу

8 июля в Даньчжоу (Китай) стартовал 7-й по счету шахматный супертурнир. Российскую Федерацию представляет Ян Непомнящий.


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