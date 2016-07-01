Шахматы на sfd-chess.ru - все о шахматах

Открылся крупнейший шахматный интернет-магазин
На днях открылся шахматный интернет-магазин с самым большим ассортиментом товаров. Мы решили узнать подробности, и попросили директора магазина дать интервью.
На днях открылся шахматный интернет-магазин с самым большим ассортиментом товаров. Мы решили узнать подробности, и попросили директора магазина дать интервью.
Сегодня, 9 декабря в Лондоне стартует традиционный турнир London Chess Classic — заключительный этап Grand Chess Tour 2016.
За восемь партий до завершения соревнованияStockfish 8 (рейтинг 3228) досрочно одержал победу над Houdini 5 (3182) в Суперфинале 9-го сезона чемпионата ТСЕС со счетом 50,5:41,5.
С 4 по 13 декабря в Ханты-Мансийске проходит финала Кубка России среди мужчин и среди женщин. В мужском турнире принимают участие шестнадцать шахматистов, а в женском восемь.
Турниры проходят по нокаут-системе. Игровые дни: мужчины — 5-12 декабря, женщин — 5-10 декабря.
55-й в истории шахмат матч за звание чемпиона мира 2016 года пройдет с 10 по 30 ноября в американском городе Нью-Йорке между Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным.
16 октября в Новосибирске стартовали 69-ой чемпионат России среди мужчин и 66-ой чемпионат России среди женщин. Трансляция Суперфинала России по […]
Сегодня, 16 октября в Новосибирске стартовали Суперфиналы чемпионатов России. Право первого хода в партии между Свидлером и Инаркиевым было дано Сергею Ахапову.
Сегодня в Москве в Музее русского импрессионизма прошел четвертый тур 10-го по счету турнира памяти Михаила Таля.
25 сентября в Москве стартовал 10-ый по счету турнир памяти восьмого чемпиона мира по шахматам — Михаила Таля.
На Всемирной шахматной Олимпиадe 2016 года в Баку принимают участие более 180 стран мира. Главный фаворит турнира — сборная команда России.
С 1 по 14 сентября 2016 года в Баку пройдет 42-ая Всемирная шахматная олимпиада, в которой примут участие 182 команды из 176 стран мира.
В Пойковском проходит традиционный турнир имени Анатолия Карпова. После третьего тура лидируют И.Коваленко, А.Коробов, М.Матлаков, Э.Сутовский.
С 23 июля по 3 августа в Биле проходит 49-й по счету традиционный фестиваль, состоящий из нескольких шахматных соревнований.
Сегодня в Бильбао был сыгран четвертый тур супер-турнира Большого Шлема – Bilbao Final Masters 2016. В турнире продолжает лидировать Магнус Карлсен.
После восьмого тура супертурнира в Даньчжоу Ян Непомнящий лидирует с отрывом от ближайших конкурентов в одно очко.
C 13 по 23 июля в Бильбао проходит финальный турнир “Большой шлем” – Bilbao Final Masters 2016.
В два круга сыграют шестеро супер-гроссмейстеров…
С 9 по 17 июля в Дортмунд (Германия) пройдет международный 44-й по счету шахматный турнир Sparkassen Chess-Meeting 2016.
9 июля в Дортмунде стартует традиционный супер-турнир Sparkassen Chess Meeting. Российскую Федерацию на турнире будут представлять Владимир Крамник и Евгений Наер.
8 июля в Даньчжоу (Китай) стартовал 7-й по счету шахматный супертурнир. Российскую Федерацию представляет Ян Непомнящий.